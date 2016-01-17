Украинцы взяли "золото" в смешанной эстафете кубка Европы по биатлону

Об этом сообщает портал biathlon.com.ua.

Золотые медали Кубка IBU в смешанной эстафете получили Юлия Журавок, Надежда Белкина, Андрей Доценко, Артем Прима.

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Соревнования в Кубке IBU продолжатся в немецком Арбере в пятницу, 22 января, когда мужчины и женщины выйдут на дистанцию спринтерских гонок.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Рупольдинге (Германия) украинские биатлонистки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная победили в эстафетной гонке в рамках 5-го этапа Кубка мира.