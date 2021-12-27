Михаил Ларков шокировал своего соперника.

12-летний украинский бильярдист Михаил Ларков удивил всех и неожиданно выиграл в Киеве второй этап самой престижной украинской серии турниров - Кубка Украинской бильярдной ассоциации. Юный талант из города Шепетовка (Хмельницкая область) триумфовал на соревнованиях, одолев подряд семерых соперников.

На стадии 1/8 финала Михаил обыграл 20-летнего россиянина Иосифа Абрамова, двукратного чемпиона мира среди взрослых. По мнению экспертов, это потрясающая сенсация всего года в бильярдном мире.

Ларков со счетом 8:5 обыграл звездного оппонента из России.

В пятичасовом финале Михаил выиграл у 19-летнего Ильи Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7 и стал победителем самых статусных соревнований в своей карьере.

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