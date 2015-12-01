Элина Свитолина: Это мой лучший сезон, я в 20-ке сильнейших в мире

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая одержала 40 побед в сезоне-2015, выиграла третий титул турнира WTA (Женская теннисная ассоциация) и добилась победы над двумя игрокам Топ-10 рейтинга подвела итоги сезона в интервью официальному сайту WTA.

"Конечно, это мой лучший сезон. Я закончила его, находясь в Топ-20 рейтинга. Я счастлива. Вместе с тем, есть некоторые вещи, которые я хочу, изменить не только в своей игре, но и в подготовке. Я думаю, что нужно больше работать физически, чтобы быть сильнее на весь сезон и, конечно, планировать турниры нужно умнее. Есть некоторые небольшие детали, которые имеют значение, если вы хотите играть на таком высоком уровне. Разные мелочи очень важны".

Говоря о планах на межсезонье, Свитолина отметила: "Я собираюсь приехать на несколько недель в Абу-Даби чтобы привыкнуть к жаре и подготовиться к играм на открытых кортах. У меня тот же тренер, что был и раньше - Йен Хьюз. Однако, по физподготовке у меня будет новый тренер, с которым мы начнем работать в это межсезонье", - добавила Свитолина.