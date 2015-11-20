Международный союз велосипедистов зарегистрировал рекордные 10 шоссейных гонок в Украине

В него вошли рекордные десять 10 стартов на территории Украины, включая две женские гонки, которые станут для украинского велоспорта абсолютным дебютом, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Оба женских старта, получивших от UCI категорию 1.2, пройдут в конце мая. Это групповая гонка Horizon Park Women Challenge, которая заявлена на 28-е мая и разделка под рабочим названием VR Women ITT, которая может пройти либо на Крещатике в рамках Race Horizon Park 2016, либо по трассе любительской гонки VR120 Race, которая в уходящем году впервые состоялась в Вышгородском районе.

"Развитие женского велоспорта должно абсолютно точно являться одним из основных приоритетов в работе Федерации. Две международные гонки — это хороший шаг в правильную сторону. У нас есть одна из сильнейших велосипедисток мира, Анна Соловей, которой мы гордимся. Мы хотим ей помочь и дать возможность выступать на родной земле. К тому же, ей еще нужно квалифицироваться на Олимпийские игры. Также родные старты нужны и Ольге Шекель и другим украинским шоссейницам. Кроме того, женский велоспорт сейчас в принципе бурно развивается. Это тренд, о котором на конгрессе UCI в Ричмонде говорил президент Браян Куксон. И упустить это развитие мы не имеем права, особенно являясь успешными в этой дисциплине", — сказал президент Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) Александр Башенко.

Помимо двух дебютных женских стартов UCI также зарегистрировал 8 мужских велогонок, среди которых есть как знакомые названия, так и дебютные гонки.

В пятый раз подряд серия однодневок под брендом Race Horizon Park пройдет в статусе международных гонок. 27-го мая старт большому украинскому велосезону даст Horizon Park Race for Peace в Голосеевском районе города Киева, 28-го мая состоится королевская гонка Horizon Park Race Maidan на Крещатике, а завершит традиционный киевский уик-энд не менее традиционная Horizon Park Classic вокруг улицы Николая Гринченко на Протасовом Яру.

Следующий уик-энд после Race Horizon Park — 4-е и 5-е июня — время для Гран-при Винницы и Гран-при ИСД, которые вновь пройдут в статусе международных гонок с категорией UCI 1.2. Главное новшество 2016-го года любителей велоспорта ждет между гонками в Киеве и Виннице - с 31-го мая по 2-е июня пройдет многодневка Тур Украины, которую проведет спортивный клуб Kolss. Впервые в истории украинского велоспорта многодневная гонка получила международный статус, что можно назвать знаменательным событием.

"Эта многодневка — крайне важный шаг для нас. Мы еще не проводили многодневных гонок в таком статусе, это своего рода испытание, но испытание исключительно в позитивном смысле. Идея проста: Тур Украины пройдет между Race Horizon Park в Киеве и Гран-при Винницы. Мы бы хотели, чтобы команды, которые приедут в Киев, уже остались в Украине на гонки в Виннице. Опять же, проведение многодневки — большой шаг для нас. Мы довольно долго шли к этому, и я очень рад, что все наконец сошлось", —прокомментировал позитивную новость президент ФВСУ Александр Башенко.

Завершится международный шоссейный сезон в Украине, как и в 2015-м году, гонкой в Одессе. Августовский уик-энд в рамках Odessa Grand Prix получился в ушедшем сезоне очень ярким и привлек большое внимание со стороны зрителей. В 2016-м году Одесса вновь берет на себя организацию двух международных однодневок: 6-го августа пройдет Тур де Рибас, а 7-го августа одесситов и гостей города вновь порадует Odessa Grand Prix.