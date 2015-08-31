Свыше 200 велогонщиков покорили самую быструю в Украине трассу на гонке Race VR120

Велогонка, прошедшая впервые, собрала 204 участника — мужчин и женщин возрастом от 18 до 77(!) лет.

Дистанция соревнования VR120 Race пролегала от пгт. Дымер до разворота возле ворот бывшей президентской резиденции «Территория акация» (по с. Сухолучье) и обратно. Такой маршрут образовал круг длиной 60 км. Женщины и юниоры проехали один круг, остальные участники — два.

Победителем в категории "Элита" (профессиональные спортсмены) стал Владимир Когут, время - 2:39:03; второе место занял Александр Поливода, время - 2:39:03; третье — Владимир Дюдя, время - 2:39:03.

После велогонки Владимир Когут, представитель национальной сборной Украины, выглядел уставшим, но абсолютно счастливым: "Да, мы ехали по ветру, но гонка была достаточно трудной. В первую очередь, из-за сумасшедшей средней скорости и коротких дистанций, которые мотивировали всех "давить на газ" с первого же километра. Конечно, я очень рад, что мне удалось победить. Александр Поливода был фаворитом гонки, но, надо сказать, мне удалось его ментально переломить, поэтому я очень доволен".

В соревнованиях принимали участие спортсмены и любители в возрасте от 16 лет. Победителями стали: в категории "Юниоры" — Даниил Осадчий, время - 1:47:40; в категории "Женщины"— Елена Павлухина, время - 1:47:40; в категории "Любители 20+" — Дмитрий Воловод, время - 2:51:10; в категории "Любители 30+" — Алексей Кочин, время - 2:41:10; в категории "Любители 40+" — Дмитрий Храповицкий, время - 2:46:20; в категории "Любители 50+" — Олег Гансевич, время — 2:46:20 (в этой же категории ехал и посол США Джеффри Пайетт, который занял 10 место, время — 3:48:05 ). Победителем в категории "Любители. Абсолют"стал Алексей Кочин (первое место в категории "Любители 30+"), который преодолел всю дистанцию быстрее всех любителей.

Стоит отметить, что победа в женской категории Елены Павлухиной, которая недавно сменила гражданство с украинского на азербайджанское и успешно выступила на Европейских играх в Баку за эту страну, заняв шестое место в разделке, отражает, насколько серьезный уровень был в VR120 Race.

Призовой фонд VR120 Race составлял 120 тысяч гривен.Организаторы уверяют, что в следующем году гонка будет претендовать на статус международной.

«Именно из таких любительских гонок и начинается спорт высших достижений. Когда любительский спорт перерастает в профессиональный, это является признаком того, что его развивают люди, которые действительно сердцем болеют за свое дело. Без таких гонок развитие вида спорта в стране невозможно. И впервые на моей памяти орган власти сам проявляет инициативу и берет на себя организацию велогонки. Велогонка VR120 Race, которая в этом году прошла впервые, а на следующий год планируется как международная, позволит не только привлечь к участию международных велогонщиков, подготовить трассы, отремонтировать дороги, но и станет еще одним весомым шагом в развитии и популяризации велоспорта страны. Ведь именно благодаря таким «домашним» стартам наши спортсмены возглавляют списки в международных турах», — отметил президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Велогонка VR120 Race организовали Вышгородская районная государственная администрация, Федерация велосипедного спорта Украины, Федерация триатлона Украины при поддержке Киевской областной государственной администрации.