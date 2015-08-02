Украинец Поливода выиграл дебютную международную велогонку Odessa Grand Prix

На подиум первого из двух стартов в Южной Пальмире также попал еще один украинец — Артем Топчанюк из сборной Николаевской области, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Велогонка Odessa Grand Prix уже давно стала настоящей классикой для Южной Пальмиры, но сегодня этот престижный старт впервые был проведен в качестве международного и получившего категорию 1.2 от Международного союза велосипедистов. Для достижения этого успеха одесским организаторам во главе с директором гонки Сергеем Красновым довелось пройти длинный путь в 20 лет.

Со спортивной точки зрения первая из двух гонок в Одессе стала очень захватывающей и напряженной. 160 километров по тяжелому рельефу и трассе с приличным количеством брусчатки становились еще сложнее в силу палящего солнца. Температура периодически доходила до 40-ка градусов по Цельсию, что, опять же, явно не было подарком для гонщиков.

Главными фаворитами гонки, которая преимущественно проходила по трассе Киев – Одесса и завершалась на легендарной Дерибасовской улице, безусловно являлась команда Kolss-BDC Николая Скоренко, которая на данный момент сенсационно занимает первое место в рейтинге Европейского тура. Тем не менее, конкуренты из интернациональных команд в лице сильнейшего коллектива из Баку и Minsk Cycling Club не дали киевлянам спокойно чувствовать себя на трассе.

Тем не менее, это не помешало Kolss-BDC одержать очередную победу на украинских гонках в текущем сезоне. В самом финале с определенными навигационными сложностями лучше всего разобрался Александр Поливода, один из лучших гонщиков команды на данный момент, и смог одержать победу с заметным преимуществом. Тренерский штаб во главе с Николаем Скоренко наверняка был счастлив, ибо гонка на этот раз далеко не всегда складывалась по плану Kolss-BDC.

Борьбу за второе место выиграл словенец Матей Мугерли из команды Synergy Baku – сильный и признанный в мире велоспорта спринтер. На финишной линии он опередил один из наиболее ярких украинских велосипедистов, Артема Топчанюка, который на этой гонке защищал цвета региональной команды из Николаева. Еще один показатель того, что в текущем году форма у Артема только улучшается.

Двое украинцев на подиуме – отличный результат для Украины на дебютном международном Odessa Grand Prix. Соревнования в Одессе продолжатся групповой гонкой, которая пройдет по кругам в самом центре и сердце города.

Президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко перед стартом гонки заявил:«Я всех искренне поздравляю с первым международным стартом в городе Одесса, который ознаменуется двумя днями, двумя тяжелыми гонки. Всем желаю высоких спортивных достижений. Уверен, что гонки будут непростыми, но особенно хочу пожелать удачи двум одесским командам. И хочу, чтобы победу сегодня одержали именно наши украинские гонщики. Кроме того, хочу не менее искренне поблагодарить город Одессу и всех, кто причастен к велоспорту в Одессе, за организацию старта и финиша гонки в самом сердце города. Моя личная благодарность мэру Одессы Труханову за его помощь и содействие».

Odessa Grand Prix впервые стартовала в 1995 году. Очень символично, что ровно через 20 лет, 20-я версия гонки стала международной.