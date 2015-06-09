Международную велогонку в Виннице выиграли две киевские команды

В Виннице завершились соревнования по велоспорту, вместившие в себя Критериум и две гонки категории 1.2 UCI (Международного союза велосипедистов). Во всех трех стартах победу одержали украинские спортсмены, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

В пятничном Критериуме, который открыл соревнования, победу одержал Андрей Кулик из Kolss-BDC. Второе место у его коллеги по команде Александра Превара который оторвался от группы и убежал на последних кругах в отрыв. Третью строчку занял Павел Бондаренко из Kyiv Capital Racing. Таким образом, украино-польская Kolss-BDC, которая нынче занимает второе место в Европейском туре, в очередной раз доказала, что равных ей на подобных гонках практически нет — как с тактической, так и с чисто спортивной точки зрения.

В субботней международной гонке Гран-при Винницы золото взял Виталий Буц из Kolss-BDC, второе место у Анатолия Пахтусова, из ISD Continental Team, третье место завоевал Андрей Хрипта из команды Kyiv Capital Racing.

В воскресенье гонщиков ждал еще один международный старт, также получивший категорию 1.2 от UCI — Гран-при ИСД. Эта однодневка является преемницей Гран-при Донецка, первой международной гонки в истории украинского велоспорта, которая впервые прошла в 2007-м году. Поэтому и престижность у воскресного старта была особенной.

На сей раз, победу одержал Андрей Хрипта (Kyiv Capital Racing), который проявил смекалку, обманул всех и уехал от компаньонов по отрыву. Таким образом, новая украинская команда Kyiv Capital Racing, инициатором создания которой и одним из главных помощников выступает новоизбранный президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, одержала свою первую большую победу в истории.

Серебро у велогонщика Kolss-BDC Александра Поливоды, победителя одной из трех гонок в рамках Race Horizon Park на прошлой неделе. Третью строчку занял Максим Васильев, который даже на фоне большой усталости вырезал спринт из небольшой группы.

"После того, как я в субботу проехал весь день в отрыве, в воскресенье мне было максимально тяжело. Победы на гонках международного уровня легкими никогда не бывают, хоть этого порой и хочется. Кроме того, сильная жара сама по себе давала о себе знать — тяжесть чувствовалась буквально с первого километра. Но я, конечно, очень доволен. В первую очередь, для нашей команды Kyiv Capital Racing это первый большой успех. Не могу сказать, что есть какие-то огромные эмоции, но я, повторюсь, невероятно доволен. Теперь хочется максимально хорошо выступить на чемпионате Украины", — прокомментировал свой успех победитель Андрей Хрипта из Kyiv Capital Racing.

Победа Kyiv Capital Racing стала знаковой, так как этой столичной команде удалось прервать длительную гегемонию Kolss-BDC, которая выиграла четыре предыдущие украинские международных гонки. Эти два киевских коллектива близко сосуществуют, но речь идет о двух разных командах, у которых различные цели.

Новоизбранный президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко отметил: "Хочу сердечно поблагодарить за то, что взвалили на себя груз организации таких серьезных соревнований. Это очень и очень нелегкий труд. Гран-при Винницы имеет особое значение со спортивной точки зрения, ибо те очки, которые наберут гонщики, пойдут в зачет каждой сборной и повлияют на отбор на Олимпийские игры следующего года в бразильском Рио-де-Жанейро. Так сложились звезды, что Винница дала нашей стране президента, главу Верховной Рады, нынешнего министра молодежи и спорта и, что самое главное, серебряного призера Олимпийских игр по велосипедному спорту и многократного чемпиона мира Сергея Чернявского".