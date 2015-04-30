Сильнейший украинский велогонщик Попович подтвердил свое участие в киевской гонке Race Horizon Park

Об этом сообщается в релизе пресс-службы гонки.

"Соревнования в Украине проводятся нечасто, а гонок такого уровня вообще раньше практически не было. Теперь есть. Хочется верить, что уровень постоянно будет подниматься. Я посмотрел на то, как она организована, меня пригласили и я решил, а почему бы и не приехать? Ведь это всё делается для развития украинского велоспорта", - отметил Попович.

Касательно амбиции и планов на Race Horizon Park, гонщик заявил: "Я в последнее время отдыхал после классических гонок. Буду постепенно набирать форму, так как в июле поеду Тур де Франс. А в конце мая за 4 дня до Race Horizon Park проеду гонку в Норвегии. Так что уровень должен быть уже хороший и в Киеве постараюсь побороться за победу. Разговаривал с Сергеем Гречиным, который должен быть со мной в команде. Так он был очень-очень рад. Говорит “Мы там им устроим! А то я до этого сам гонялся, а теперь будет легче”. Надеюсь, что еще Андрей Гривко приедет, что генеральный менеджер команды "Астана" Александр Винокуров его все-таки отпустит. Было бы хорошо. Мы бы там устроили жару!"

Говоря о важности Race Horizon Park для украинского велоспорта, Попович отметил: "Это очень важно, когда выступают не только украинцы, но и приезжают европейские команды. Чем больше людей, тем лучше. Потом они возвращаются к себе, рассказывают другим о киевской гонке. Многие страны начинают с маленьких гонок, а потом развиваются, приглашают всё больше команд. Это естественно, это развитие. Нельзя зацикливаться только на чемпионате Украины, Кубке Украины. Тем более все три гонки проводятся в Киеве, а не где-то за городом. Конечно, люди будут злиться, что дороги перекрыты. Но это все же реклама, Они увидят ярких разноцветных гонщиков, увидят весь этот “движняк”. И может быть кто-то остановиться, задумается и решит и себе купить велосипед. Дескать, ничего себе, как они быстро ездят, может и я буду на работу на велосипеде ездить?"

Как сообщал УНИАН, международная велогонка Race Horizon Park 2015 уже в 8-й раз пройдет в рамках празднования Дня Киева - 29-31 мая.

На данный момент, участие в соревнованиях подтвердили 11 иностранных и 3 украинские команды.