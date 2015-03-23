Биатлонист Тищенко стал лучшим новичком года по версии IBU

Наш юниор уже успел подняться на подиум Кубка мира (в одиночной смешанной эстафете) и провести несколько неплохих гонок, а также завоевал серебро в эстафете на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

21-летний Тищенко занял 60-е место в итоговой таблице Кубка мира сезона 2014/15.

Лучшим новичком 2015 года в женском биатлоне признана французская спортсменка Энора Латулье.

По итогам 2014 года эти награды завоевали, соответственно, Франциска Пройсс (Германия) и Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия).