Биатлонист Тищенко стал лучшим новичком года по версии IBU
17:11, 23 марта 2015Другое
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Лучшим новичком 2015 года по версии Международной федерации биатлона (IBU) стал украинец Артем Тищенко.
Артем Тищенко признан лучшим дебютантом / sportonline.ua
Наш юниор уже успел подняться на подиум Кубка мира (в одиночной смешанной эстафете) и провести несколько неплохих гонок, а также завоевал серебро в эстафете на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
21-летний Тищенко занял 60-е место в итоговой таблице Кубка мира сезона 2014/15.
Лучшим новичком 2015 года в женском биатлоне признана французская спортсменка Энора Латулье.
По итогам 2014 года эти награды завоевали, соответственно, Франциска Пройсс (Германия) и Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия).
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