Биатлонист Тищенко стал лучшим новичком года по версии IBU

17:11, 23 марта 2015
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Лучшим новичком 2015 года по версии Международной федерации биатлона (IBU) стал украинец Артем Тищенко.

Артем Тищенко признан лучшим дебютантом / sportonline.ua

Наш юниор уже успел подняться на подиум Кубка мира (в одиночной смешанной эстафете) и провести несколько неплохих гонок, а также завоевал серебро в эстафете на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

21-летний Тищенко занял 60-е место в итоговой таблице Кубка мира сезона 2014/15. 

Лучшим новичком 2015 года в женском биатлоне признана французская спортсменка Энора Латулье. 

По итогам 2014 года эти награды завоевали, соответственно, Франциска Пройсс (Германия) и Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия).

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