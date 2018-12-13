Украинские биатлонистки во время гонки КМ набрали наименьшее количество очков за 7 лет

На счету нашей женской команды всего 286 очков в зачет Кубка наций.

Женская сборная Украины по биатлону показала худший результат за последние почти 7 лет выступлений на этапах Кубка мира.

Украинки не показывали столь слабых результатов в течение 2506 дней - 6 лет, 10 месяцев, 11 дней, подсчитали в Twitter-аккаунте Про биатлон.

"В спринте в Хохфильцене сборная Украины взяла 286 очков в зачет Кубка наций. Последний раз хуже было 2 февраля 2012 года - спринт в Контиолахти, 269 очков. П - провал", - отметили авторы поста.

Как сообщал УНИАН, сегодня в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Хохфильцене лучшая из украинок Елена Пидгрушная заняла 27-е место,

Сестры Вита и Валя Семеренко заняли 53-е и 57-е места, Ольга Абрамова - 63-е, Анастасия Меркушина - 69-е.