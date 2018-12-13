Украинские биатлонистки во время гонки КМ набрали наименьшее количество очков за 7 лет
17:22, 13 декабря 2018Другое
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На счету нашей женской команды всего 286 очков в зачет Кубка наций.
Украины провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене / biathlonworld.com
Женская сборная Украины по биатлону показала худший результат за последние почти 7 лет выступлений на этапах Кубка мира.
Украинки не показывали столь слабых результатов в течение 2506 дней - 6 лет, 10 месяцев, 11 дней, подсчитали в Twitter-аккаунте Про биатлон.
"В спринте в Хохфильцене сборная Украины взяла 286 очков в зачет Кубка наций. Последний раз хуже было 2 февраля 2012 года - спринт в Контиолахти, 269 очков. П - провал", - отметили авторы поста.
Как сообщал УНИАН, сегодня в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Хохфильцене лучшая из украинок Елена Пидгрушная заняла 27-е место,
Сестры Вита и Валя Семеренко заняли 53-е и 57-е места, Ольга Абрамова - 63-е, Анастасия Меркушина - 69-е.
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