Мужская и женская сборные Украины узнали соперников по волейбольной Золотой Евролиге

Женская команда попала в одну группу со сборной Чехии.

В Люксембурге состоялась жеребьевка группового этапа волейбольной Золотой Евролиги-2019, где мужская и женская национальные сборные Украины узнали своих соперников.

В обоих турнирах 12 команд были разделены на три группы - по 4 сборные, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Мужская сборная Украины попала в Группу С, где ее соперниками будут команды Финляндии, Чехии и Беларуси.

Женская команда выступит в Группе А, наряду со сборными Чехии, Словакии и Швеции.

На групповом этапе Золотой Евролиги команды играют по круговой системе, три матча дома и три на выезде. В Финал Четырех выходят победители групп + хозяева Финала Четырех.

Расписание Золотой Евролиги-2019: 25-26 мая (первый тур), 29 мая (второй тур), 1-2 июня (третий тур), 8-9 июня (четвертый тур), 12 июня (пятый тур), 15 июня (шестой тур). Финал Четырех — 21-22 июня.