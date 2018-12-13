Украинские биатлонистки провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира

Лучшей из наших стала Елена Пидгрушная с 27-м результатом.

В австрийском Хохфильцене завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где спортсменки сборной Украины остались вдалеке от группы призеров.

Лучшая из наших - Елена Пидгрушная - заняла 27-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка допустила 1 промах на огневых рубежах и отстала от победительницы гонки на 1 минуту 19,8 секукнды.

Другие украинки не попали даже в Топ-50 итоговой турнирной таблицы.

Победитель гонки Доротея Виерер из Италии финишировала с результатом 21 минута 04,9 секунды (1 поромах). На 0,6 секунды от нее отстала Кайса Маккарайнен из Финляндии (1 промах), и на 24,4 секунды Екатерина Юрлова-Перхт из России (0 промахов).

Сестры Вита и Валя Семеренко заняли 53-е и 57-е места, Ольга Абрамова - 63-е, Анастасия Меркушина - 69-е.

Согласно регламенту Кубка мира, лучшие 60 спортсменок по итогам спринта попадают в гонку преследования, которая состоится в субботу. 15 декабря.

Как сообщал УНИАН, этап КМ по биатлону в Хохфильцене проходит с 13 по 16 декабря. Завтра, в пятницу, состоится мужская спринтерская гонка, а в субботу - гонка преследования. На воскресенье запланированы мужская и женская эстафетные гонки.