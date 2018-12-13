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Украинка Джима может пропустить весь этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

15:52, 13 декабря 2018
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Юлия Джима из-за болезни не участвует в спринтерской гонке этапа км в Хохфильцене / noc-ukr.org

Личный тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы словенский специалист Урош Велепец прокомментировал состояние нашей спортсменки на данный момент.

"Юлия Джима не будет стартовать сегодня. Боли в горле, кашель, даем отдохнуть и выздороветь.Будет ли в эстафете, неизвестно. Будем смотреть по состоянию", - прокомментировал Велепец состояние спортсмнки в аккаунте Украинский биатлон в Facebook.

Напомним, что по состоянию здоровья один из лидеров украинской команды и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете пропускает спринтерскую гонку. Соответственно, она также не сможет квалифицироваться в гонку преследования.

Единственным шансом нашей спортсменки выступить на этапе КМ остается эстафетная гонка.

Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене происходит 13-16 декабря.

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Теги: #биатлон#Кубок мира#Юлия Джима