Украинка Джима может пропустить весь этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Кроме спринта и гонки преследования украинка также не сможет выступить в эстафете.

Личный тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы словенский специалист Урош Велепец прокомментировал состояние нашей спортсменки на данный момент.

"Юлия Джима не будет стартовать сегодня. Боли в горле, кашель, даем отдохнуть и выздороветь.Будет ли в эстафете, неизвестно. Будем смотреть по состоянию", - прокомментировал Велепец состояние спортсмнки в аккаунте Украинский биатлон в Facebook.

Напомним, что по состоянию здоровья один из лидеров украинской команды и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете пропускает спринтерскую гонку. Соответственно, она также не сможет квалифицироваться в гонку преследования.

Единственным шансом нашей спортсменки выступить на этапе КМ остается эстафетная гонка.

Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене происходит 13-16 декабря.