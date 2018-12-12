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Украинка Джима пропустит спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону

18:24, 12 декабря 2018
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Юлия Джима / НОК Украины

Украинская биатлонистка Юлия Джима не сможет принять участия в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене, которая состоится завтра. Эта гонка откроет программу второго этапа Кубка мира. 

Как сообщает Biathlon.com.ua, Юлия Джима почувствовала боль в горле еще в словенской Поклюке, а после переезда в Австрию недомогание лишь усилилось.

Заменой для Джимы во время гонки станет Ольга Абрамова.

Отметим, что после стартового этапа Кубка мира в Поклюке украинка Джима занимает шестое место в общем зачете благодаря победе в индивидуальной гонке.

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Теги: #Юлия Джима#Кубок мира по биатлону-2018/2019