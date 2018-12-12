Верняев в десятый раз получил награду лучшего спортсмена месяца в Украине

По количеству призов он догнал рекордсменку Ольгу Харлан.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев признан лучшим спортсменом в Украине по итогам ноября.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Для Верняева это звание стало уже 10-м в карьере, столько же имеет только одна спортсменка – Ольга Харлан. По этому поводу для Верняева была сделана специальная статуэтка, сообщил президент НОК Сергей Бубка.

«Сегодня у нас особое награждение, ведь оно является для Олега Верняева юбилейным - десятым. По количеству высоких признаний НОК он теперь стоит вровень с нашей олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан. Специально по случаю десятой статуэтки Олега мы разработали эксклюзивный дизайн приза - на нем изображены 10 наград лучшего спортсмена месяца с датой их получения, а также эмблемы всех гимнастических дисциплин (упражнений) в мужской гимнастике - на добрую память», - отметил Бубка.

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Сам Верняев выразил уверенность, что это не последняя награда от НОК и для него, и для Харлан.

«Действительно, мне очень и очень приятно. Рад догнать Олю. У нас с ней всегда здоровая конкуренция в этих голосованиях. Желаю ей успехов, мы еще поборемся с ней за новые победы в этой номинации».

Напомним, что лучшим тренером ноября в Украине стал наставник Верняева - Геннадий Сартинский.

В ноябре на этапе Кубка мира в Котбусе Олег Верняев завоевал золото в своих коронных упражнениях на брусьях.

Кроме того, украинец завоевал бронзу в немецкой Бундеслиге, победив в малом финале команду Игоря Радивилова.