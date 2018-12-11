Церемония взвешивания участников турнира WWFC 13 пройдет в CrossFit Banda II Арена

20 бойцов примут участие в обязательной церемонии накануне турнира.

В пятницу, 14 декабря в спортивном клубе CrossFit Banda II Арена состоится официальная церемония взвешивания участников международного профессионального турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 13.

В битвах взглядов со своими соперниками встретятся 20 участников турнира WWFC 13, сообщили УНИАН в оргкомитете турнира.

В турнире примут участие:

Михаил Пастернак (Польша) vs. Роман Долидзе (Грузия / Украина);

Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (Испания) vs. Игорь Потеря (Киев, Украина);

Фелипе да Силва Майя (Бразилия) vs. Магомед Озниев (Австрия);

Моктар Бенкаси (Франция) vs. Руслан Хажмурзаев (Киев, Украина);

Морган Шарриер (Франция) vs. Марко Ковачевич (Швейцария);

Александру Инсуратсель (Молдова) vs. Али Хусейнов (Николаев, Украина);

Хара Димитрула (Греция) vs. Алиса Данюк (Каменское, Украина);

Игорь Гончаров (Харьков, Украина) vs. Денис Бондарь (Харьков, Украина);

Эдуард Лазаревич (Беларусь) vs. Рабиль Сабирли (Днепр, Украина);

Алексей Полищук (Кременчук, Украина) vs. Владислав Семенцов (Каменское, Украина).

Дата взвешивания - 14 декабря 2018 года, время - 15:00.

Место: CrossFit Banda II Арена, Киев, Новопечерский переулок, 5

Как сообщал УНИАН, международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13 пройдет 15 декабря в киевском Дворце Спорта. Начало - в 18.00.