Свитолина второй год подряд победила на выставочном турнире во Франции

В финале украинка одолела белоруску Александру Саснович.

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд одержала победу на выставочном турнире во Франции Open de Caen, который проходил в городе Кан.

В финальном поединке четвертая ракетка планеты Элина Свитолина обыграла в трех сетах соперницу из Беларуси Александру Саснович (№ 30 в рейтинге WTA). Счет матча - 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Свитолиной. Об этом сообщает официальный твиттер соревнований.

Напомним, в турнире принимали участие всего четыре спортсменки. В полуфинале украинка победила 17-летнюю француженку Манон Леонар (1206 место в рейтинге).

Турнир Open de Caen является выставочным и не входит в реестр соревнований WTA-Tour.

I am so happy to win here for the second year in a row!🏆



Thanks @OpenCaen for such a great tournament and organisation!



And many thanks to my #FamEli for all the kind words!💞 pic.twitter.com/sRhO8zb4zo — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 10 декабря 2018 г.

Для Свитолиной титул в Кане стал уже вторым в ее карьере. Украинская теннисистка также победила на этих соревнованиях и в конце 2017 года.

Напомним, что 2018 год стал для первой ракетки Украины самым успешным. В конце октября Свитолина одержала победу в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре.