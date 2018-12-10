Украинский биатлон: первые победы нового сезона и новые перспективы

Эта победа стала первой для украинского женского биатлона в Кубке мира с февраля 2016 года, то есть почти три года – 2 года и 10 месяцев. Тогда, в канадском Кэнморе Елена Пидгрушная завоевала золото в спринте, идеально отстрелявшись на огневых рубежах и показав результат по скорости на дистанции менее 20 минут, 19:56.9. И с тех пор наш женский биатлон ни разу не был представлен на высшей ступени пьедестала почета.

При этом, нельзя сказать, что наш женский биатлон попал в какую-то глубокую яму, что команду преследовали тотальные неудачи. Так в прошлом году, у украинок была серия медалей на каждом из первых четырех этапов Кубка мира – четыре бронзы и серебро в эстафете. Но, вместе с тем, к главному старту сезона – Олимпиаде в Пхенчхане – украинки подошли далеко не в лучшей форме. И выступления на Играх легли черным пятном на репутацию чемпионок Сочи-2014. Последовавшая в марте серия из трех этапов Кубка мира – в Финляндии, Норвегии и России, также не добавила положительных эмоций команде, которая откровенно провалила вторую половину сезона. Казалось, грядет время больших перемен.

Читайте такжеУкраинская биатлонистка Джима: за Словению пока что бегать не собираюсь

Но… Из четырех наших олимпийских чемпионок эстафеты в Сочи так никто карьеру и не закончил. А ведь собирались «завязывать» с большим спортом все, включая самую молодую – Юлию Джиму. При этом, по биатлонным меркам 28 – возраст расцвета и достижения максимально высоких результатов. И даже всегда подчеркнуто выдержанный президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак едва ли не срывался на крик, комментируя возможный уход спортсменки.

Впрочем, затем, видимо, разум возобладал над эмоциями – и по спортсменке было принято отдельное решение. Всю летнюю подготовку Джима провела в компании мужской сборной Словении и бывшего главного тренера украинской женской команды Уроша Велепеца, который сейчас и тренирует словенских мужчин. К своим подругам по команде Юлия присоединяется только в дни гонок, тренируясь исключительно под руководством Велепеца.

По остальным спортсменкам возникали вопросы не только и не столько в плане текущих результатов, сколько в плане возраста и будущих перспектив. И Пидгрушной, и сестрам Семеренко уже за 30-ть – и специалисты понимают, что звездный час спортсменок уже прошел – еще четыре с половиной года назад, когда они выиграли золото Олимпиады в Сочи. Да, за счет своего опыта, каждая из них иногда может «выстрелить», но показывать стабильно высокие результаты, а, главное – собраться и «выстрелить» раз в четыре года на «главном», олимпийском старте, у украинок уже не получается.

Тем не менее, каждая из них преодолела свой собственный психологический кризис и приняла решение остаться. Непонятно – на какой срок. Да и не факт, что до конца следующего олимпийского цикла. Но, главное то, что в рядах украинских болельщиков наступило некоторое успокоение. Ведь в летнее межсезонье главной обеспокоенностью украинских болельщиков было «у нас останется одна Меркушина». Отсутствие опытных и титулованных спортсменок, которые способны демонстрировать высокие результаты и вести за собой молодежь, тоже является плохим знаком для любой команды. А главным и единственным успехом Анастасии Меркушиной в компании элитных биатлонисток (Кубок мира/чемпионат мира/Олимпиада) остается серебро ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене. В той «экспериментальной команде» была также Ирина Варвинец и это был чуть ли не единственный успех команды на соревнованиях высшей категории. А сильнейшим традиционным составом сборной Украины по-прежнему остается золотая олимпийская четверка Сочи-2014.

И в наступившем первом пост-олимпийском сезоне команда сразу же получила столь необходимую и такую приятную встряску! Серия без побед прервалась, и прервалась она в классической биатлонной гонке – индивидуальной – самой старой в этом виде спорта и самой трудоемкой. Достаточно сказать, что в этой гонке даже не предусмотрены штрафные круги, а вместо них к каждому промаху автоматически добавляется к результату 1 минута штрафа. Проехать 15 км у женщин и 20 – у мужчин, с винтовкой на плече, - «удовольствие» еще то.. Поэтому победа в индивидуальной гонке почетна сама по себе, особенно, учитывая сжатость сезона по времени (декабрь-март) и плотный соревновательный график – 9 этапов Кубка мира проходят за четыре месяца, индивидуальные гонки проходят трижды в году (дважды на этапах Кубка мира и на чемпионате мира/Олимпийских играх. Мировые первенства в биатлоне проходят каждый сезон, кроме олимпийского).

Читайте такжеУкраинка Джима выиграла индивидуальную гонку этапа Кубка мира по биатлону

Примечательно, что ранее Джима, которая считается «железным» эстафетным бойцом, уже отличалась в индивидуальных гонках. Год назад на первом этапе КМ 2017/18 в шведском Эстерсунде украинка выиграла бронзу и попала на пьедестал в компании с Надеждой Скардино (Беларусь) и Сюннёве Сулемдал из Норвегии. При этом все три спортсменки не допустили ни единого промаха на дистанции, а по чистой скорости прохождения трассы наша биатлонистка уступила победительнице всего 12 секунд. В этом году украинке повезло больше. Среди призерок она была единственной, кто не допустил промахов на огневых рубежах (0 минут штрафного времени), в то время как Моника Хойниш из Польши и Маркета Давидова из Чехии по разу промахнулись. Таким образом, Хойниш отстала от победительницы на 5,9 секунды, а Давидова – на 16,5. Но, на то это и биатлон, чтобы выявлять чемпиона в комплексе «лыжи + стрельба», а не по отдельности.

Эта победа стала всего четвертой в карьере украинки на этапах Кубка мира. И пятой «большой», добытой в соревнованиях элиты мирового биатлона, включая «олимпийское» золото Сочи-2014. Ведь на чемпионатах мира спортсменка завоевывала два серебра. Также любопытно, что все предыдущие победы спортсменка добывала только в составе эстафетной команды. Да и два серебра ЧМ также были завоеваны в составе четверки.

После столь успешного старта сезона журналисты не преминули спросить, мол, не хочет ли она сменить гражданство и перейти в команду Словении, раз уж у неё складывается такой отличный тандем с тренером Велепецом. На что украинка ответила уклончиво: «Думаю, все понимают, что на данный момент, это невозможно. Но знаете, как говорят: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и надеюсь, буду продолжать».

К тому же, добавила украинка, «в конце прошлого сезона я всерьез думала об уходе из спорта. Но все сделали, чтобы я осталась, федерация биатлона Украины пошла на уступки, разрешила мне тренироваться с другим тренером, в другой команде, и я решила еще год побегать. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и затем не знать, что было бы».

Этот успех был не единственным для украинского биатлона на первом этапе стартовавшего нового сезона. В одиночной смешанной эстафете бронзовую медаль завоевали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, которые на двоих допустили лишь один промах и отстали от дуэта победителей из Норвегии всего на 20,7 секунды. А Елена Пидгрушная не допустила ни одного промаха в спринтерской гонке заняв достаточно высокое 7-е место. Опытную и титулованную спортсменку на старте сезона подвела низкая скорость – она отстала от победительницы Кайсы Маккарайнен из Финляндии по чистой скорости на 49 секунд ровно – финская спортсменка также не промахивалась на огневых рубежах.

В новый сезон украинский биатлон вошел с новым громким успехом и хорошими ожиданиями. Наша команда прошла определенную перезагрузку после олимпийского провала, а Джима и вовсе сменила обстановку, что сказывается на ее карьере пока только в лучшую сторону. Готова ли она стабильно приносить медали команде и ее болельщикам? На этот вопрос ответит только время. Впрочем, в биатлоне оно летит как нигде быстро, сезон длится всего четыре месяца…