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Свитолина пробилась в финал выставочного турнира во Франции

20:10, 09 декабря 2018
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Элина Свитолина провела первый матч после победы на Итоговом турнире-2018 / REUTERS

На соревнованиях в Кане принимают участие четыре теннисистки. В своем полуфинале украинка за 1 час и 23 минуты обыграла 17-летнею француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Отметим, что этот матч стал первым для украинки после триумфа на Итоговом турнире в Сингапуре.

В финале Свитолина сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь, 30-я ракетка мира) – Элица Костова (Болгария, 215-й номер в мире).

Напомним, в интервью УНИАН Свитолина рассказала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.

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Теги: #Элина Свитолина