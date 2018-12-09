Свитолина пробилась в финал выставочного турнира во Франции

Украинка провела первый матч после победы на Итоговом турнире.

Четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина второй год подряд пробилась в финал выставочного турнира во Франции.

На соревнованиях в Кане принимают участие четыре теннисистки. В своем полуфинале украинка за 1 час и 23 минуты обыграла 17-летнею француженку Манон Леонар - 6:3, 6:4. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Отметим, что этот матч стал первым для украинки после триумфа на Итоговом турнире в Сингапуре.

👏 Ça n’aura pas été si simple pour @ElinaSvitolina face à Manon Léonard qui a fait forte impression au @ZenithCaen (6/3 - 6/4)#OpenCaen 🎾 pic.twitter.com/RvvMoLTQbb — Open de Caen (@OpenCaen) December 9, 2018

В финале Свитолина сыграет против победительницы пары Александра Саснович (Беларусь, 30-я ракетка мира) – Элица Костова (Болгария, 215-й номер в мире).

Напомним, в интервью УНИАН Свитолина рассказала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.