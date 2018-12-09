Украинки провалились в гонке преследования по биатлону в Поклюке

Лучшая из украинок Юлия Джима заняла 24-е место.

Этап кубка мира по биатлону в Поклюке завершился женской гонкой преследования, в которой триумфовала финка Кайса Макарайнен. Победительница вчерашнего спринта уверенно выиграла второе золото подряд, показав результат 29:16.9. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Вторую строчку с отрывом в 41,3 секунды заняла итальянка Доротея Вирер, а бронзовая медаль на счету словацкой спортсменки Паулины Фиалковой.

Ни одной из стартовавших украинок не удалось попасть в топ-20.

Наибольшие надежды украинские болельщики связывали с Еленой Пидгрушной, которая финишировала 7-й в спринте. Однако капитан женской команды не сумела показать достойный результат, в первую очередь в скорости по дистанции. Пидгрушная прошла чисто первых три рубежа, однако на последнем ошиблась дважды. Не показала Пидгрушная и своего фирменного последнего круга. Итоговый результат - 27-е место.

Чуть лучший результат показала Юлия Джима, которая стартовала 20-й. Отработав чисто на огневых рубежах Джима финишировала 24-й.

Единственной из наших девушек, кто сумела добиться прогресса, оказалась Анастасия Меркушина. У нее, как и у Пидгрушной, два промаха на огневых рубежах, но движение вверх с 46-го места в спринте до 37-го - в персьюте. А вот Вале Семеренко пока вход в сезон дается тяжелее других. Она прекратила борьбу и не стала финишировать в гонке, в которой изначально имела шансы на кубковые очки, имея 25-й стартовый номер.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Кайса Макарайнен (Финляндия, 0+0+0+0) 29:16.9

2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +41.3

3. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+0+0) +59.2

4. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+0) +1:01.5

5. Марте Олсбю Роселанд (Норвегия, 0+1+0+0) +1:22.1

6. Клэп Эган (США, 0+0+1+0) +1.22.6

…

24. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:46.3

27. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+0+2) +2:59.3

37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +3:30.8

DNF. Валя Семеренко (Украина, 1+1+0+1)