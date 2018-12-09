Украинец Прима финишировал 11-м в мужской гонке преследования по биатлону

Как и в спринтерской гонке, победу одержал норвежец Йоханнес Бе.

В Поклюке состоялась мужская гонка преследования, в которой триумфовал норвежец Йоханнес Бе. Результат норвежца - 30 минут и 20,4 секунд. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Бе обошел француза Фийона Майе, который занял второе место, отстав всего лишь на 0,1 секунды. Третье место занял россиянин Александр Логинов, который лидировал, но затем упал за несколько десятков метров от финиша. Логинов проиграл норвежцу 1,9 секунд.

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который стартовал тринадцатым и улучшил свой спринтерский результат до 11-го места. Сергей Семенов занял 38-ю позицию, а Дмитрий Пидручный замкнул топ-40, хотя стартовал под 58-м номером.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+2) 30:20.4

2. Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) + 0.1

3. Александр Логинов (Россия, 0+0+1+0) +1.9

4. Симон Эдер (Австрия, 0+0+0+0) + 16.1

5. Юлиан Эберхард (Австрия, 0+1+0+0) +25.0

6. Тарье Бе (Норвегия, 0+0+0+1) + 28.6

…

11. Артем Прима (Украина, 1+0+1+0) +1:05.6

38. Сергей Семенов (Украина, 0+2+0+0) +2:59,4

40 Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+0) +3:14,4