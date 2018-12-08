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Финка Маккарайнен выиграла женский спринт этапа КМ по биатлону, Пидгрушная в Топ-7

17:27, 08 декабря 2018
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Елена Пидгрушная была лучшей из украинок в спринтерской гонке в Поклюке / replyua.net

В Поклюке (Словения) завершилась спринтерская гонка у женщин этапа Кубка мира по биатлону, в которой победу одержала Кайса Маккарайнен из Финляндии.

Дистанцию 7,5 км. она преодолела без единого промаха за 20 минут 08,1 секунды, сообщает официальный сайт соревнований

Также без промахов на огневых рубежах преодолели дистанцию призеры - итальянка Доротея Виерер и Жюстин Браза из Франции.

7-е место по итогам гонки заняла Елена Пидгрушная. Она также не допустила ни единого промаха, но по скорости уступила победительнице ровно 49 секунд. 20-ку лучших замкнула Юлия Джима - 0 промахов, 1 минута 15,1 секунды отставания.

Гонка преследования, где спортсменки стартуют по итогам спринта пройддет в воскресенье, 9 декабря.

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Теги: #биатлон#Кубок мира#Юлия Джима#Елена Пидгрушная