Прима попал в Топ-15 мужской спринтерской гонки этапа Кубка мира по биатлону

Норвежец Йоханнес Бё одержал первую победу в новом сезоне.

В Поклюке состоялась спринтерская мужская гонка на дистанции в 10 километров, где победителем стал Йоханнес Бе с результатом в 23 минуты и 46,3 секунды.

Норвежец опередил занявшего второе место француза Антонина Гигонна на 16,1 секунды, сообщает SportArena.

Третье место занял Александр Логинов с результатом 24 минуты 2,7 секунды.

Мартен Фуркад неудачно провел гонку, заняв лишь 24 место и отстав от победителя на 1 минуту и 12,2 секунды.

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, занявший 13 место. На 37-м месте расположился Сергей Семенов. Дмитрий Пидручный занял 58 место, Виталий Кильчицкий — 83-й.

Следующей гонкой этапа Кубка мира в Поклюке для мужчин станет гонка преследования, которая состоится 9 декабря.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1) 23:46.3

2. Антонин Гигонна (Франция, 0) +16.1

3. Александр Логинов (Россия, 0) +16.4

…

13. Артем Прима (Украина, 0) +51.1

37. Сергей Семенов (Украина, 0) +1.36.1

58. Дмитрий Пидручный (Украина, 0) +1.57.3

83. Виталий Кильчицкий (Украина, 2) +2.39.6