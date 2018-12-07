Украинская биатлонистка Джима: за Словению пока что бегать не собираюсь

Победительница индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира рассказала о подготовке к сезону в составе мужской сборной Словении.

Первую личную гонку женского кубкового сезона выиграла украинка Юлия Джима. Готовившаяся отдельно от сборной своей страны, она безупречно отстреляла, не допустив ни одного промаха, и сумела сохранить преимущество на последнем круге.

О том, как это — выиграть первую же гонку в сезоне, которого не должно было быть, ведь еще весной спортсменка объявила об окончании карьеры, Джима рассказала в интервью Матч ТВ.

- Еще с прошлого года я ожидала, что хоть раз, но буду первой. В том сезоне не получилось. А сейчас я сразу начала с победы, конечно, это неожиданно, но очень рада, что на этот раз место не третье. Надеюсь, дальше будет лучше.

- В летнее межсезонье тренировалась с мужской сборной Словении, и хочу поблагодарить президента федерации биатлона Украины, что разрешил мне это, и Урошу Велепецу (тренер словенской сборной), что принял меня в команду. Летом старалась тянуться за парнями, думаю, это мне сильно помогло. Плюс я много времени проводила на этой трассе, и она наполовину стала для меня домашней, - продолила Юлия.

— В конце прошлого сезона я всерьез думала об уходе из спорта. Но все сделали, чтобы я осталась, федерация пошла на уступки, и я решила еще год побегать. Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать и затем не знать, что было бы, - добавила украинская биатлонистка.

- Относительно выступлений за сборную Словении, то думаю, все понимают — на данный момент это невозможно. Но знаете, как говорят: никогда не говори никогда. В жизни бывают разные ситуации, и непонятно, как все повернется. Но на данный момент я бегаю за Украину и надеюсь, буду продолжать, - подытожила спортсменка.