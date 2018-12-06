Впервые в Украине пройдёт церемония награждение ММА – WWFC Awards 2018

Лучших спортсменов наградят в шести номинациях.

25 декабря 2018 года в Киеве во FREEDOM HALL состоится гала-вечер WWFC Awards 2018, посвященный подведению итогов деятельности международной лиги смешанных боевых искусств World Warriors Fighting Championship.

Главное событие вечера – торжественная церемония награждения лучших спортсменов лиги WWFC за 2018 год в различных номинациях, сообщили УНИАН в пресс-службе WWFC.

По итогам голосования зрителей и фанатов ММА определятся победители в номинациях:

- лучший бой года;

- лучший нокаут года;

- лучший сабмишн года;

- прорыв года;

- приз зрительских симпатий;

- лучший боец года.

Отдать голос победителю каждой из номинаций можно на сайте WWFC Awards 2018 в период с 16 по 25 декабря.

Также на мероприятии будут оглашены результаты голосование и объявлен победитель специальной номинации от ISPORT – «Спортсмен года в Украине 2018».

Ведущие премии: шоумен Сергей Притула и «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко Приглашенные артисты: Полиграф ШарикOFF, Yarmak, MamaRika и дуэт C'ROPE

Напомним, международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13 пройдёт 15 декабря 2018 года в Киеве во Дворце Спорта, а официальная церемония взвешивания – 14 декабря в спортивном клубе «CrossFit Banda II Арена».

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году. По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 34 место из 500 в мире и 7 место среди стран СНГ.

Первый турнир WWFC — Cage Encounter, состоялся 14 июня 2014 года в Кишинёве (Молдова). В 2014 году лига организовала 4 турнира, в 2015 и 2016 годах — по 6 турниров, в 2017 — 14 турниров, по состоянию на октябрь 2018 года — 9 турниров.

WWFC провела 39 турниров, в том числе 12 номерных ивентов и турниры серии Road to WWFC, Ukraine Selection и Warriors Honor. Мероприятия организации проходили в Украине, Франции, Люксембурге и Молдове.

Основатель и президент WWFC — Владимир Тесля, вице президент WWFC — Денис Перч, CEO — Мария Мащенко