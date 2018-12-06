Украинка Джима выиграла индивидуальную гонку этапа Кубка мира по биатлону

Наша спортсменка добыла первую личную победу в карьере.

В Поклюке (Словения) завершился индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону, где победу одержала украинка Юлия Джима.

Наша спортсменка одержала первую победу в индивидуальной гонке в карьере, сообщает официальный сайт соревнований.

Джима идеально отработала на огневых рубежах поразив все 20 мишеней. А скорость прохождения дистанции украинкой составила 43 минуты 06.6 секунды.

Украинка проиграла некоторым соперницам по скорости, но сумела одержать общую победу из-за точной стрельбы. 2- е место заняла Моника Хойниш из Польши - 5,9 секунды отставания (1 минута штрафа), 3-е - Маркета Давидова из Чехии - 16,5 секунды (1).

Победа Джимы позволила украинским биатлонисткам прервать неутешительную серию без побед, которая длилась с февраля 2016 года.

Остальные украинки в этой гонке расположились в пределах с 15-го по 20-е места.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Юлия Джима (Украина, 0) 43:05.6

2. Моника Хойниш (Польша, 1) +5.9

3. Маркета Давидова (Чехия, 1) +16.5

4. Паулина Фиалкова (Словакия, 2) +19.5

5. Байба Бендика (Латвия, 0) +20.8

6. Лиза Витоцци (Италия, 1) +27.1

…

15. Елена Пидгрушная (Украина, 1) +1.12.0

16. Анастасия Меркушина (Украина, 1) +1.12.4

20. Юлия Журавок (Украина, 0) +1.32.8