МОК грозит России отстранением от летней Олимпиады-2020 в Токио

Все дело в решении Московского городского суда, который на территории РФ восстановил бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона игр в Сочи.

Олимпийский комитет России получил официальное уведомление от Международного олимпийского комитета с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 23 апреля 2018 года о лишении бобслеиста Александра Зубкова титула Олимпийского чемпиона.

Уведомление в арес ОКР направлено в связи с постановлением Московского городского суда от 21 ноября 2018 года, который восстановил бывшего спортмена, а ныне президента Федерации бобслея России в статусе олимпийского чемпиона Сочи-2014, сообщается на официальном сайте ОКР.

Олимпийский комитет России, соблюдая законодательство Российской федерации и положения Олимпийской хартии МОК в части обеспечения НОКом признания и применения Всемирного антидопингового кодекса на территории своей страны, 5 декабря 2018 года подал апелляцию на решение Московского городского суда, которое, в том числе, нарушает условия Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).

В своих действиях ОКР исходит из того, что решение CAS, даже будучи признанным неисполнимым на территории Российской Федерации, не повлечет за собой отмену решений и санкций МОК, поскольку в принципе не может быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями, включая Мосгорсуд, ввиду отсутствия юрисдикции последнего пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем).

Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже на Играх в 2020 г. в Токио

Определение Мосгорсуда создает предпосылки для непризнания решений CAS и в отношении оправданных им 28 российских спортсменов – чемпионов и призеров Олимпийских игр 2014 в г. Сочи, поскольку при рассмотрении их апелляций и вынесении оправдательных решений CAS также применял предусмотренный Кодексом ВАДА принцип «ответственности без вины».

Наконец, решение Мосгорсуда от 21 ноября текущего года может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы «чистых» спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса.