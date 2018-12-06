Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку в сезоне, украинец Семенов - на 6-м месте

В топ-30 также попал украинец Артем Прима.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад выиграл первую индивидуальную гонку нового сезона Кубка мира. На этапе в Поклюке француз показал время 47:09,2, что на 4,2 секунды лучше, чем его ближайший преследователь Йоханнес Кюн из Германии. Третьим стал австриец Симон Эдер.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшим среди украинцев был Сергей Семенов, который с отставанием в 45 секунд от лидера показал шестой результат. В топ-30 также попал Артем Прима.

В 15:10 по киевскому времени в Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок мира.

Поклюка (Словения). Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Мартен Фуркад, Франция (0+0+0+0) 47:09,2

2. Йоханнес Кюн, Германия (0+0+0+0) +4,2

3. Симон Эдер, Австрия (0+0+0+0) +19,7

...

6. Сергей Семенов, УКРАИНА (0+0+0+0) +45,0

21. Артем Прима, УКРАИНА (1+0+1+0) +2:23,6

31. Артем Тищенко, УКРАИНА (0+0+0+0) +3:04,4

74. Виталий Кильчицкий, УКРАИНА (0+2+0+1) +5:41,9