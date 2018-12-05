Сборная Украины по футзалу дважды сыграла вничью в товарищеских матчах с Португалией

Игры завершились со счетом 2:2 и 0:0.

Сборная Украины по футзалу провела два товарищеских матча в Португалии, в которых дважды сыграла вничью с национальной командой этой страны.

Игры в городе Рио-Майор завершились со счетом 2:2 (накануне) и 0:0 (сегодня), сообщается на официальной странице Ассоциации футзала Украины в Facebook.

Матч, прошедший во вторник был намного более результативным и интересным для зрителей. Украинцы проигрывали по ходу матча, но сумели отыграться благодаря точным ударам Дмитрия Сорокина и Николая Микитюка.

Сегодняшний матч обошелся без голов, а команды так и не выявили победителя мини-серии игр.

Как сообщал УНИАН, изначально игры должны были пройти в Запорожье, но были перенесены в Португалию по взаимной договоренности сторон из-за введения военного положения в отдельных областях Украины.