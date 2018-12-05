Мужскую биатлонную гонку в словенской Поклюке перенесли из-за тумана

Из-за сильного тумана старт гонки был смещен дважды.

Мужская индивидуальная гонка первого этапа Кубка мира в Поклюке сегодня не состоялась и перенесена на 6 декабря. Об этом сообщается в официальном Twitter соревнований.

Из-за сильного тумана старт гонки сначала был смещен с 15:15 на 15:35 и биатлонисты даже вышли на пристрелку. Но позже организаторы приняли решение перенести гонку на 6 декабря. Старт запланирован на 11:15.

Читайте такжеДевять биатлонистов из Казахстана отстранены из-за подозрений в допинге

От сборной Украины индивидуалку побегут Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий. Тогда как капитан команды Дмитрий Пидручный готовится на спринт.

Отметим, что 6 декабря также должна состояться женская индивидуалка. Ее старт запланирован на 15:15.

Напомним, в текущем сезоне сборная Украины уже завоевала первую медаль – бронзу в одиночном миксте.