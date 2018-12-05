Четыре украинки могут гарантированно выступить на Australian Open

Ни одного представителя Украины в мужском одиночном разряде в списке участников основного турнира нет.

В соответствии с рейтингом за 3 декабря, который является отсечкой в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, в Мельбурне сыграют четыре наши теннисистки.

В список попали Элина Свитолина (рейтинг WTA - №4), Леся Цуренко (№27), Даяна Ястремская (№58) и Катерина Козлова (№97), сообщает Большой теннис Украины.

В альтернативном списке на попадание в основу, который через две недели станет заявочным листом в квалификацию, находятся еще четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

Защищённым рейтингом в основной сетке в этом году воспользуются: Тимеа Бачински (#23), Лаура Зигемунд (#32) и Бетани Маттек-Сэндс (#90).

Что касается мужского рейтинга, то никто из украинцев не попадает в основную сетку. Лишь Сергей Стаховский попадает в альтернативный список и может претендовать на участие в квалификационном турнире.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января, а отборочный турнир пройдёт с 8 по 11 января 2019 года.