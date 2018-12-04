Гимнаст Олег Верняев в десятый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине

«Серебро» планетарного форума Олега Верняева стало наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских видах программы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в десятый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине.

Звание лучшего тренера ноября получает его неизменный личный наставник Геннадий Сартинский, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины отметила высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах мира по боксу, тяжелой атлетики, каратэ, спортивной гимнастике, но именно «серебро» планетарного форума Олега Верняева стало наивысшим достижением в олимпийских видах программы.

На мировом первенстве в Дохе (Катар) опытный гимнаст после нескольких месяцев перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановления после них, прекрасно исполнив в финале упражнений на брусьях комбинацию, завоевал звание вице-чемпиона мира.

Кроме того, в ноябре не было равных Верняєву в упражнениях на брусьях на соревнованиях Кубка мира в Котбусе (Германия), где он завоевал медаль высшей пробы.

Отметим, получив звание лучшего спортсмена месяца, Олег снова догнал по количеству этих наград титулованную фехтовальщицу Ольгу Харлан. Отныне в активе Ольги и Олега – по десять высоких наград Национального олимпийского комитета.