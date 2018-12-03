В Киеве состоится международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13

Главное ММА событие года в Украине пройдет 15 декабря.

15 декабря 2018 года в киевском Дворце Спорта пройдет профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13. Организатором турнира является международный ММА-промоушен World Warriors Fighting Championship.

В рамках турнира состоится 9 поединков с участием бойцов из Украины, Франции, Польши, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Азербайджана, Молдовы и Беларуси, сообщили УНИАН организаторы турнира.

Главное событие вечера – первая защита чемпионского пояса Романа Долидзе. 30-летний уроженец Грузии на турнире WWFC 13 проведёт поединок против поляка Михаила Пастернака.

У претендента на титул Михаила Пастернака в послужном списке хороший личный рекорд: 13 побед в 16 поединках. Поляк последний раз выходил в гексагон в марте 2018 года на турнире Krwawy Sport 1 в Саутгемптоне (Англия), в котором победил соотечественника Иренеуша Чолева.

У Романа Долидзе нет поражений в профессиональной карьере – 5 поединков завершил досрочно, преимущественно в первом раунде. 16 июня 2018 года на турнире WWFC 11 завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде именитого бразильца Эдера де Соузу (15-6).

Подготовку у первой защите титула Роман Долидзе проходил в одной из лучших тренировочных баз ММА в мире – Jackson Wink MMA Academy в Альбукерке, США. Тренировочный сбор проводил совместно с Джоном Джонсом, бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе (2011–2015 и 2017 годах).

«Всегда с уважением отношусь к оппонентам. Михаил Пастернак владеет навыками, как борьбы, так и ударной техники. К тому же, у него хорошие антропометрические данные. Готов ко всему, что мне может предложить Пастернак. Думаю, бой не продлиться всю дистанцию», – прокомментировал предстоящий поединок Роман Долидзе.

Также, на турнире WWFC 13 в претендентском поединке за право сражается за звание чемпиона в полутяжелом весе, сойдутся опытный представитель Франции Малик «Звезда» Мерад и украинец Игорь «Дуэлист» Потеря.

Малик Мерад в профессиональной карьере провёл 39 поединков и одержал 23 победы. Француз выступал в Bellator, АСВ, Fight Nights Global, CWFC и других ММА-организациях, а последний бой провел в октябре 2017 года.

В тоже время 22-летний киевлянин Игорь Потеря в 2018 году уже успел провести 6 профессиональных поединков и во всех из них одержать победу. В интервью YouTube-каналу лиги WWFC украинец уверенно утверждает, что нокаутирует именитого француза: «Планирую показать шоу и выложиться полностью в поединке. Рассчитываю на поддержку Дворца спорта! Советую прийти и посмотреть, как я «вырублю» Малика Мерада!»