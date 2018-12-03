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Украинка Яремчук победила в беге по шоссе на 10 км на турнире в Италии

14:04, 03 декабря 2018
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София Яремчук / uaf.org.ua

Украинка София Яремчук с результатом 33 минуты 11 секунд финишировала первой. Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Итальянка Фатна Марауи заняла второе место (33 минуты 52 секунды), а ее соотечественница Маргерита Маньяни замкнула тройку (34 минуты 2 секунды).

Как сообщал УНИАН, Киев может войти в число претендентов на проведение командного чемпионата Европы-2021 по легкой атлетике.

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Теги: #легкая атлетика