Украинка Яремчук победила в беге по шоссе на 10 км на турнире в Италии

София Яремчук финишировала первой с результатом 33 минуты 11 секунд.

В итальянском Фьюмичино вблизи Рима прошли соревнования по бегу по шоссе на 10 км под названием Best Woman.

Украинка София Яремчук с результатом 33 минуты 11 секунд финишировала первой. Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Итальянка Фатна Марауи заняла второе место (33 минуты 52 секунды), а ее соотечественница Маргерита Маньяни замкнула тройку (34 минуты 2 секунды).

Как сообщал УНИАН, Киев может войти в число претендентов на проведение командного чемпионата Европы-2021 по легкой атлетике.