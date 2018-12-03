Женская сборная Украины по гандболу в 5-й раз подряд пропустит чемпионат мира

Украинки не сумели пробиться в раунд плей-офф квалификации как лучшая вторая команда группового турнира.

Женская сборная Украины по гандболу не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира-2019.

В последнем туре квалификации к ЧМ украинки победили Израиль - 35:25. Завершив групповой турнир на втором месте с 4-мя очками и разницей голов +31, украинки следующие несколько часов провели в напряжённом ожидании результатов матчей других групп.

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Команда Бориса Чижова сохраняла шансы на путевку в плей-офф как лучшая вторая команда, но затем пришли неутешительные новости. В 4-й группе Исландия победила Азербайджан 49:18 и, набрав те же 4 очка, обошла Украину по разнице голов (+36). Исландия со второго места вышла в плей-офф, куда также пробились победители четырех квалификационных квартетов - Словакия, Швейцария, Беларусь и Македония. Украина же выбыла из борьбы.

Таким образом, украинская сборная пропустит уже 5-й чемпионат мира подряд (турниры проводятся каждые два года), сообщает Xsport.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин пройдет в 2019 году в Японии.