Сборная Украины провалилась в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке
17:05, 02 декабря 2018Другое
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Украинцы пришли к финишу лишь девятыми.
Biathlonworld
2 декабря в Поклюке на первом этапе Кубка мира прошла смешанная эстафета. Победу одержала Франция.
Украину представляли Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима. Наша команда заняла 9-е место.
1. Франция – (0+5) 1:10:02,8
2. Швейцария – (0+9) 38,7
3. Италия – (1+8) 52,1
4. Россия – (0+6) 1:17,3
5. Финляндия – (1+11) 1:30,9
6. Норвегия – (0+7) 1:51,1
7. Германия - (2+11) 2:03,9
8. Швеция – (1+11) 2:15,4
9. УКРАИНА – (0+5) 2:21,0
Как сообщал УНИАН, сегодня украинский дуэт Артем Тищенко - Анастасия Меркушина завоевал бронзовую награду в смешанной одиночной эстафете на первой гонке Кубка мира-2018/2019 в словенской Поклюке.
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