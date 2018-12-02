Сборная Украины провалилась в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Украинцы пришли к финишу лишь девятыми.

2 декабря в Поклюке на первом этапе Кубка мира прошла смешанная эстафета. Победу одержала Франция.

Украину представляли Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима. Наша команда заняла 9-е место.

1. Франция – (0+5) 1:10:02,8

2. Швейцария – (0+9) 38,7

3. Италия – (1+8) 52,1

4. Россия – (0+6) 1:17,3

5. Финляндия – (1+11) 1:30,9

6. Норвегия – (0+7) 1:51,1

7. Германия - (2+11) 2:03,9

8. Швеция – (1+11) 2:15,4

9. УКРАИНА – (0+5) 2:21,0

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский дуэт Артем Тищенко - Анастасия Меркушина завоевал бронзовую награду в смешанной одиночной эстафете на первой гонке Кубка мира-2018/2019 в словенской Поклюке.