Медаль Украины в первой гонке: биатлонисты Тищенко и Меркушина выиграли бронзу в супермиксте на Кубке мира
В первой официальной гонке сезона на Кубке мира по биатлону в Поклюке (Словения) сборная Украины завоевала бронзу. Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко в одиночной смешанной эстафете заняла третье место.
На протяжении всей гонки украинская пара была в группе лидеров, в первую очередь, за счет быстрой и точной работы на огневых рубежах. Лишь на последней стрельбе стоя Артем Тищенко дрогнул и допустил промах последним выстрелом, тем не менее, это не помешало нашей команде подняться на пъедестал почета.
Победу в гонке одержала норвежская пара Текла Брюн-Ли и Ларc Хельге Биркланд, а второе место завоевали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер.
Кубок мира. Поклюка, Словения. Одиночная смешанная эстафета:
1. Норвегия (0+4) 38:26,7
2. Австрия (0+5) +8,5
3. УКРАИНА (0+1) +20,7
4. Франция (1+9) +30,3
5. Швеция (0+10) +35,5
6. Канада (0+10) +37,8