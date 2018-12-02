Медаль Украины в первой гонке: биатлонисты Тищенко и Меркушина выиграли бронзу в супермиксте на Кубке мира

На протяжении всей гонки украинская пара была в группе лидеров.

В первой официальной гонке сезона на Кубке мира по биатлону в Поклюке (Словения) сборная Украины завоевала бронзу. Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко в одиночной смешанной эстафете заняла третье место.

На протяжении всей гонки украинская пара была в группе лидеров, в первую очередь, за счет быстрой и точной работы на огневых рубежах. Лишь на последней стрельбе стоя Артем Тищенко дрогнул и допустил промах последним выстрелом, тем не менее, это не помешало нашей команде подняться на пъедестал почета.

Победу в гонке одержала норвежская пара Текла Брюн-Ли и Ларc Хельге Биркланд, а второе место завоевали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер.

Кубок мира. Поклюка, Словения. Одиночная смешанная эстафета:

1. Норвегия (0+4) 38:26,7

2. Австрия (0+5) +8,5

3. УКРАИНА (0+1) +20,7

4. Франция (1+9) +30,3

5. Швеция (0+10) +35,5

6. Канада (0+10) +37,8