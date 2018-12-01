Женская сборная Украины по гандболу потеряла шансы на выход на чемпионат мира
Женская гандбольная сборная Словакии в матче отборочного турнира к ЧМ-2019 обыграла Израиль, тем самым обеспечив себе выход в следующую стадию.
Словацкие спортсменки еще в первой половине встречи обеспечили себе 4 пункта преимущества - 11:7, и ничейный результат второго тайма позволил им добыть комфортную победу с итоговым счетом 24:20, сообщает SportArena.
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Сборная Украины сохраняла шансы на выход в следующий раунд только в случае ничьей или проигрыша команды Словакии. Даже в случае равенства очков после следующего тура украинские девушки не пройдут дальше из-за поражения в личной встрече.
Напомним, чемпионат мира в ноябре-декабре 2019-го года будет принимать Япония.