Женская сборная Украины по гандболу выиграла второй матч отбора ЧМ-2019

Украинки имеют минимальные шансы на выход в плей-офф отборочного турнира.

Женская национальная сборная Украины по гандболу выиграла матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2019, легко разгромив команду Косово.

Игра завершилась со счетом 44:19, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки на протяжении всего матча владели полным преи муществом и уже после первого тайма имели преимущество в "+16" - 23:7. После перерыва команда продолжала наращивать свое преимущество, доведя его до итогового "+25".

Тем не менее, команда сохраняет призрачные шансы на попадание в следующий этап отбора ЧМ-2019. Накануне украинки проиграли ключевую игру нынешнего этапа отбора ЧМ-2019, уступив команде Словакии со счетом 22:26. В то же время, две другие команды - Косово и Израиля - по уровню игры намного слабее дуэта лидеров группы, Украины и Словакии.

Последний матч группового этапа сборная Украины проведет против команды Израиля завтра, в воскресенье, 2 декабря.

Согласно регламенту соревнований в следующий раунд отборочного турнира проходят победители всех четырех групп и лучшая из команд - занявших второе место.