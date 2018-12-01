Запорожский Мотор проиграл аутсайдеру группы гандбольной Лиги чемпионов

Матч в хорватском Загребе завершился со счетом 27:25 в пользу хозяев поля.

В Загребе (Хорватия) завершился матч 10-го тура гандбольной Лиги чемпионов, в котором Загреб принимал чемпионов Украины из Мотора (Запорожье) и обыграл соперника.

Игра завершилась со счетом 27:25, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля на протяжении первой половины игры имели большое преимущество и завершили тайм с разницей в три гола - 14:11. А после перерыва игра выровнялась и по итогам отдельно взятого второго тайма украинский клуб получил минимальное преимущество, но для общей победы этого не хватило.

Самыми результативными игроками матча в составе украинской команды стали польский легионер Павел Пащовски и белорус Борис Пуховский - по 6 голов.

Таким образом, после 10-ти туров ЛЧ-2018/19 на счету Мотора 3 победы, при 1 ничьей и 6 поражениях - 7 очков.

Матчи следующего тура соревнования состоятся уже в феврале 2019 года.