Белкина финишировала третьей в спринте Кубка IBU - первый подиум Украины в сезоне

Надежде не хватило сил на последний круг, чтобы побороться за серебро.

В шведском Идре завершилась спринтерская гонка этапа Кубка IBU, в которой 3-е место заняла украинка Надежда Белкина.

Это первый подиум украинских биатлонистов в новом сезоне - 2018/19, сообщает SportArena.

Следует отметить, что украинка могла побороться и за серебро, но Надежде не хватило сил на последний круг.

Белкина показала хорошую скорострельность, к тому же закрыла все мишени, благодаря чему вышла на последний круг со вторым результатом. Сложный последний километр лишил украинки второго места она много проиграла и пропустила вперед немку Надин Хорхлре, но все-таки позволил ей финишировать на подиуме. Преимущество над четвертым местом составила чуть более двух секунд.

Абсолютным триумфатором гонки стала шведка Элизабет Хегберг: чистая стрельба, лучшая скорость на дистанции и отрыв в 45 секунд на финише над ближайшей конкуренткой. Хегберг деклассировала соперниц.

Снова хороший последний круг выдала Ольга Абрамова, благодаря чему удержалась в топ-20 и заняла 18-е место (в первой гонке она была шестой). Сразу за Абрамовой финишировала Мария Кручова, которой не хватило сил на последний круг, чтобы зацепиться за топ-15.

Яна Бондарь много настреляла, поэтому оказалась на 41-м месте. Бондарь показала 10-й результат на дистанции, но допустила сразу пять промахов. 40-е место досталось еще одной украинке, Анне Кривонос, у нее, правда, только один промах. Виктория Дмитренко в гонку преследования не квалифицировалась.

Результаты гонки:

1. Элизабет Хегберг (Швеция, 0+0) 23:13.3

2. Надин Хорхлер (Германия, 1+0) +45.9

3. Надежда Белкина (Украина, 0+0) +53.2

4. Анастасия Морозова (Россия, 1+1) +55.7

5. Луиза Куммер (Германия, 0+1) +1:02.3

6. Рагнхильд Фемстейневік (Норвегия, 2+0) +1:03.7

...

18. Ольга Абрамова (1+0) +1:37.5

19. Мария Кручова (0+1) +1:41.3

40. Анна Кривонос (1+0) +2:43.7

41. Яна Бондарь (4+1) +2:47.2

68. Виктория Дмитренко (1+3) +5:15.9