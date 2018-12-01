Украина подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта в 2025 или 2027 году

В стране нужно построить современный 50-метровый бассейн.

Международная федерация водных видов спорта опубликовала список стран-претендентов на проведение чемпионата мира-2025 и 2027 годов.

Среди списка стран присутствует и Украина, правда конкретный город в заявке отсутствует, сообщается на официальном сайте организации.

Украина претендует на проведение турнира наряду с Австралией (Мельбурн), Китаем (без города), Венгрией (Будапешт), Россией (Казань), Сербией (Белград) и США (Гриинсборо, Северная Каролина).

Страны-организаторы турнира буду определены FINA 11 июля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Киев проводил чемпионат Европы-2017 и юниорский чемпионат мира-2018 по прыжкам в воду.

Для проведения чемпионата мира по водным видам спорта в столице или другом городе, где будет проводиться турнир, необходимо построить современный 50-метровый бассейн с вместительными трибунами для проведения соревнований по плаванию, синхронному плаванию и водному поло.