Виктория Мотричко и Игорь Кирзнер завоевали золото чемпионата Украины-2018 по шашкам-100

Мотричко стала чемпионкой Украины досрочно, за тур до финиша соревнований.

В Херсоне завершился Чемпионат Украины по шашкам-100 в классической программе.

У женщин, несмотря на высокий уровень соперников, звание чемпионки Украины , досрочно за тур до финиша завоевала международный гроссмейстер из Одессы Виктория Мотричко, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

На втором месте опытный гроссмейстер из Ивано-Франковска Ольга Балтажи и на третьем Ирина Чебукина из Харькова.

У мужчин чемпионом Украины стал международный гроссмейстер Игорь Кирзнер из Запорожья.На втором месте Сергей Компанец из Киева и на третьем Василий Пикиняр из Винницы

Личные соревнования Чемпионата Украины продолжили еще два вида программы, которые продлятся до 2 декабря 2018 года. Наблюдать за игрой ведущих украинских мастеров шашек имеют возможность сторонники этого вида спорта в Херсоне в ДЮСШ по шахматам и шашкам Херсонского городского совета. Взрослые спортсмены определяют чемпионов Украины среди мужчин и женщин (отдельно). Виды программы – быстрая и молниеносная игры.