Биатлонистка Абрамова вошла в шестерку лучших женской спринтерской гонки Кубка IBU

Украинка показала лучший результат дня среди всей сборной Украины - и мужской, и женской.

Лучший результат стартового дня нового сезона для украинских биатлонистов – шестое место Ольги Абрамовой в спринте первого этапа Кубка IBU в шведском Идре.

Для спортсменки, которая пропустила предсезонные соревнования в Шушене, это была первая возможность серьезно «разбежаться». Отсюда чуть менее высокая скорость, чем та, к которой привыкли в исполнении Абрамовой. Но за счет отличной стрельбы стоя, где Оля отработала быстрее всех соперниц, а также скорости на последнем круге, где результат украинки сопоставим с лидерами, Абрамова сумела пробиться в цветочную церемонию первой женской гонки сезона, сообщает Sport.ua.

Неплохо начинался спринт для Марии Кручовой, которая после чистого первого рубежа была на границе десятки сильнейших. Но стрельбу стоя наша спортсменка провела менее удачно: промах и большая потеря времени на скорострельности ,что в итоге привело ее на 27-е место на финише. Сразу за Кручовой в финишном протоколе расположилась Надежда Белкина. По чистому ходу Надя сегодня была лучшей в команде, а вот по качеству стрельбы – на противоположном полюсе: три промаха и 28-я позиция.

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Первые очки Кубка IBU в карьере заработала Анна Кривонос, сумев сегодня с одним промахом финишировать 39-й. А вот дебютантке соревнований такого уровня Валерии Дмитренко повезло меньше: при такой же точности Лера свою первую гонку Кубка IBU завершила на 51-м месте.

А победу в Идре праздновала представительница сборной хозяев Ингела Андерссон. Шведка оказалась одной из четырех участниц спринта, закрывших все мишени, и опередила на 8 секунд белорусскую спортсменку Ирину Кручинкину, также обошедшуюся без штрафа.

Завтра в соревновательной программе первого этапа Кубка IBU – пауза, а в субботу мужчины и женщины еще раз выйдут на дистанцию спринта.

Спринт. Женщины

1. Ингела Андерссон, Швеция (0+0) 23:44,0

2. Ирина Кручинкина, Беларусь (0+0) +8,0

3. Анастасия Морозова, Россия (1+0) +32,9

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6. Ольга Абрамова (1+0) +1:12,0

27. Мария Кручова (0+1) +2:02,1

28. Надежда Белкина (1+2) +2:07,3

39. Анна Кривонос (0+1) +2:39,6

51. Валерия Дмитренко (1+0) +3:16,2