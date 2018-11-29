Россиянин Бабиков легко победил в первой биатлонной гонке сезона, один украинец в Топ-20

Антон Дудченко занял 18-е место.

Капитан сборной России, который не попал в состав команды на этап Кубка мира, начал сезон с крупной победы на этапе Кубка IBU.

Антон Бабиков стал одним из немногих, кто закрыл все мишени в спринте в шведском Идре, что и позволило ему претендовать на место на подиуме. В то же время, Бабиков показал 4-й результат на дистанции, а этот факт принес победу, сообщает SportArena.

Второе место досталось французу Аристи Бегу, который тоже закрыл все мишени и проиграл Бабикову 17 секунд. Еще один француз Симон Фуркад допустил один промах, что отбросило его на шестое итоговое место.

Быстрейшим в гонке стал немец Лукас Фрацшер — он даже с двумя промахами сумел финишировать третьим, отыграв на последнем круге 2 позиции и 10 секунд времени. Еще один фаворит, норвежец Фредрик Гьесбакк, дважды промахнулся на стрельбе стоя и ограничился пятым местом.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко — один промах, почти полторы минуты отставания и 18 место. Если бы не промах мог бы финишировать в топ-10.

У других украинцев возникли проблемы со стрельбой, что вместе с провальной скоростью сказалось на результатах. К слову, лучший результат на дистанции у Тараса Лесюка, который минуту ходом проиграл Лукасу Фрацшеру.

Результаты гонки:

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0) 26:00.1

2. Арісті Бегу (Франция, 0+0) +17.4

3. Лукас Фрацшер (Германия, 1+1) +22.7

4. Сергей Корастильов (Россия, 0+0) +34.4

5. Фредрик Г'єсбакк (Норвегия, 0+2) 39.8

6. Симон Фуркад (Франция, 0+1) +40.1

...

18. Антон Дудченко (0+1) +1:27.2

24. Виталий Труш (1+1) +1:47.1

34. Богдан Цимбал (1+1) +2:06.6

46. Андрей Доценко (1+2) +2:41.2

57. Тарас Лесюк (1+4) +3:22.8