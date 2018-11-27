Триумф Свитолиной на Итоговом турнире WTA показали в проникновенном видео

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила ролик о победе четвертой ракетки мира Элины Свитолиной в Сингапуре.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила ролик о победе четвертой ракетки мира Элины Свитолиной на Итоговом турнире в Сингапуре.

За весь турнир украинка не проиграла ни одного матча. В групповом раунде Свитолина победила датчанку Каролин Возняцки, а также двух чешек - Каролину Плишкову и Петру Квитову. В полуфинале Элина выбила из борьбы Кики Бертенс из Нидерландов. Наконец, в финале украинка, несмотря на проигранную первую партию, оказалась сильнее фаворитки матча - американки Слоун Стивенс, добыв заслуженную зрелищную победу.

После победы в Сингапуре украинская теннисистка впервые в карьере закончила сезон на четвертой строчке мирового рейтинга.

В интервью УНИАН Элина Свитолина недавно поведала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.