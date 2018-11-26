Запорожский Мотор обыграл словенский Целье в Лиге чемпионов по гандболу
00:05, 26 ноября 2018Другое
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Украинский клуб поднялся на 5-е место в группе.
"Мотор" обыграл "Целье" / eurohandball.com
Запорожский "Мотор" обыграл словенский "Целье" в домашнем поединке 9-го тура гандбольной Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Оба тайма остались за запорожской командой. После победы в первой половине встречи с разницей +6, во второй половине "Мотор" увеличил свое преимущество до 9 очков.
Это третья победа для "Мотора" в группе Лиги чемпионов. Она позволила украинской команде подняться на 5-е место, в активе у запорожан 7 очков.
Следующий матч украинский клуб проведет против "Загреба" на выезде 1 декабря.
Гандбол. Лига чемпионов, 9-й тур
Мотор — Целье 36:27 (18:12)
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