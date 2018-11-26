цей матеріал доступний українською

Запорожский Мотор обыграл словенский Целье в Лиге чемпионов по гандболу

00:05, 26 ноября 2018
Другое
9 0
&quot;Мотор&quot; обыграл &quot;Целье&quot; / eurohandball.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Оба тайма остались за запорожской командой. После победы в первой половине встречи с разницей +6, во второй половине "Мотор" увеличил свое преимущество до 9 очков.

Это третья победа для "Мотора" в группе Лиги чемпионов. Она позволила украинской команде подняться на 5-е место, в активе у запорожан 7 очков.

Следующий матч украинский клуб проведет против "Загреба" на выезде 1 декабря.

Гандбол. Лига чемпионов, 9-й тур

Мотор — Целье 36:27 (18:12)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мотор Запорожье