Сборная Хорватии по теннису стала победителем Кубка Дэвиса 2018 года

В финале хорваты обыграли прошлогодних чемпионов французов.

Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 2018 года. В финале хорваты сумели победить действующего обладателя Кубка Дэвиса - сборную Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Следует отметить, что по итогам первых двух игровых дней хорваты выигрывали со счетом 2:1.

В четвертом поединке финального противостояния сошлись седьмая ракетка мира Марин Чилич и входящий в топ-50 мирового рейтинга Люка Пуиль. Матч, который продолжался почти 2,5 часа, закончился победой хорвата 7:6(7:3), 6:3, 6:3, который и принес решающее очко для своей сборной.

Счет матча стал 3:1 и сборная Хорватии во второй раз в своей истории становится обладателем Кубка Дэвиса.