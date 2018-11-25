Свитолина взяла урок бокса у бывшего соперника Кличко
14:48, 25 ноября 2018Другое
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Теннисистка продолжает испытывать себя в разных видах спорта.
Элина Свитолина / Mike Frey/AMNImages
Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина провела тренировку с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Дэвидом Хэем. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
«Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда не злите меня», – написала Свитолина.
Напомним, в интервью УНИАН Свитолина рассказала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.
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