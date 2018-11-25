Свитолина взяла урок бокса у бывшего соперника Кличко

Теннисистка продолжает испытывать себя в разных видах спорта.

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина провела тренировку с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Дэвидом Хэем. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Получила несколько советов от Дэвида Хэя. Никогда не злите меня», – написала Свитолина.

Напомним, в интервью УНИАН Свитолина рассказала, каких усилий ей стоила победа на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, прокомментировала заметные перемены в своем внешнем облике и призналась в своих футбольных пристрастиях.