Женская сборная Испании досрочно выиграла Кубок Турчина по гандболу

Испанки выиграли два матча подряд на соревнованиях в Броварах.

На гандбольном турнире среди женских национальных сборных Кубок Турчина, который проходит в Броварах, определился досрочный победитель.

Им стала сборная Испании, которая во втором туре нанесла поражение сборной Украины, сообщает Xsport.

В начале второго тайма украинки вели в счете с преимуществом в 4 мяча, на в итоге вынуждены были уступить с разницей всего в один мяч - 27:26 (9:12).

Испания - Украина 27:26 (9:12)

Кубок Турчина. 22 ноября

Украина: Балог, Яблонская-Бобаль; Стельмах , Борщенко 8, Снопова 1, Лезинская , Фурманец 1, Готра 1, Савчин 2, Дябло , Редька 1, Глибко 1, Горильськая 1, Смолинг 4, Поляк , Компаниец 1, Гайкова 3, Передерий 2.

Главный тренер – Борис Чижов.